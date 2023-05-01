Польша достраивает электронное заграждение на границе с Беларусью

Польше осталось достроить 150 метров защитного электронного барьера на границе с Беларусью. Об этом сообщила Polska Agencja Prasowa, ссылаясь на заявление представителя польской пограничной охраны Анны Михальской.

Последние 150 м построят летом, ведь река Нарва, протекающая у границы, вышла из берегов.

"На границе с Беларусью введено в действие уже 206 км барьера, оснащенного видеокамерами и датчиками движения, осталось достроить всего 150 м", – заявила представитель польской пограничной охраны Анны Михальской.

Отметим, что в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину Польша начала строить стену на границе с Беларусью с установкой электронного оборудования на заграждении, что для пограничников является самым главным элементом.

В апреле Латвия объявила второй этап строительства стены на границе с Белоруссией. На этом этапе длина ограды составит 63,9 км.

На первом этапе на границе было построено около 54 км ограды.

В целом проект предполагает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.

Также Финляндия начала строить первый участок забора на своей границе с Россией.

Строительство забора должно уберечь в случае атаки границы мигрантами.

Забор протяженностью в 200 км изготовят из стальной сетки и оснащают оборудованием для наблюдения.