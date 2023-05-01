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У ДПСУ повідомили, скільки російських окупантів знаходиться на території Білорусі
На території Білорусі значно зменшилась кількість російських військових, адже після проходження навчання РФ відправляє окупантів воювати проти ЗСУ на схід України.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Кількість російських військовослужбовців на території Білорусі зараз значно менша, ніж це було ще кілька місяців тому. Раніше, за нашими даними, їх там знаходилось близько 10 тисяч – 11 тисяч. На даний момент це близько 2800 військовослужбовців, які, як правило, задіяні на полігонах для навчання", – зазначив він.
За його словами, після завершення навчання на території Білорусі, підрозділи російських військ повертаються на територію РФ і в подальшому відправляються на схід України, де тривають найгарячіші бої.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Демченко також наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, і прикордонна служба наразі не фіксує, що РФ має по той бік кордону ударне угрупування, яке могло б здійснити вторгнення на територію України. Проте, він додав, Україна має бути готовою до різних сценаріїв, тому Сили оборони продовжують укріплювати як лінію кордону, так і прикордоння.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України нещодавно ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях.
Україна вже давно будує стіну на кордоні з Білоруссю у Волинській області, також роботи ведуться у Житомирській області. Усі 229 спільних кілометрів кордону з республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб України.
Фото: ua.depositphotos.com