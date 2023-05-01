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В погранслужбе сообщили, сколько российских оккупантов находится на территории Беларуси
На территории Беларуси значительно уменьшилось число российских военных, ведь после прохождения учебы РФ отправляет оккупантов воевать против ВСУ на восток Украины.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Число российских военнослужащих на территории Беларуси сейчас значительно меньше, чем это было еще несколько месяцев назад. Ранее, по нашим данным, их там находилось около 10 000 – 11 000. На данный момент это около 2800 военнослужащих, которые, как правило, задействованы на полигонах для обучения", – отметил он.
По его словам, после завершения учения на территории Беларуси, подразделения российских войск возвращаются на территорию РФ и в дальнейшем отправляются на восток Украины, где продолжаются самые горячие бои.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Демченко также подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, и пограничная служба пока не фиксирует, что РФ имеет по ту сторону границы ударную группировку, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины. Однако он добавил, что Украина должна быть готова к разным сценариям, поэтому Силы обороны продолжают укреплять как линию границы, так и пограничье.
Напомним, Кабинет министров Украины недавно принял решение о безотлагательном строительстве фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях.
Украина уже давно строит стену на границе с Беларусью в Волынской области, а также работы ведутся в Житомирской области. Все 229 километров границы с республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь Украины.
Фото: ua.depositphotos.com