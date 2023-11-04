Погибшие в Полтавской и Херсонской областях: враг в течение дня обстрелял ряд регионов Украины (ФОТО)

Российские оккупанты сегодня, 4 ноября, атаковали несколько регионов Украины, в результате чего есть жертвы. Об этом говорится в сообщениях ОВА, их руководителей и пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

Войска РФ обстреляли дома и медучреждения в Днепропетровской области

В Днепропетровской области захватчики в течение дня били по Никопольскому району. Там зафиксировано шесть артобстрелов и восемь ударов дронами-камикадзе, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

В Никополе враг повредил два многоквартирных и 30 частных домов. Также побиты 14 хозяйственных построек и почти 70 солнечных панелей.

Оккупанты повредили два медучреждения, коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин, нотариальную контору. Кроме того, побиты энергооборудование и линии электропередач.

Под удар попала и Марганецкая община – там разрушена хозяйственная постройка.

Обошлось без жертв.

Обстрелы Херсона. Захватчики убили еще одного человека

Под российские обстрелы попала и Херсонская область. После 11:00 оккупанты атаковали Корабельный район Херсона, написал глава ОВА Александр Прокудин.

Указывалось, что, предварительно, результате пострадали два человека: 82-летняя женщина и 84-летний мужчина. "Скорая" доставила пострадавших в больницу.

В свою очередь Херсонская областная прокуратура сообщила о трех раненых.

Последствия обстрела Корабельного района Херсона, 4 ноября 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram Последствия обстрела Корабельного района Херсона, 4 ноября 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram Последствия обстрела Корабельного района Херсона, 4 ноября 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram

Также в ведомстве отметили, что около 15:40 российская армия обстреляла город Берислав, сбросив снаряды с беспилотников.

В результате этого ранения получили двое мужчин, один из которых – местный полицейский. Кроме того, поврежден служебный автомобиль. Медики предоставили пострадавшим квалифицированную помощь.

А около 19:00 враг ударил по центральной части Херсона, попав вблизи продуктового магазина, сообщил Прокудин.

Предварительно, погиб мужчина. Еще одна женщина получила ранения, ее доставили в больницу.

Вечером 4 ноября россияне атаковали центр Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура

Ситуация в Сумской области. Оккупанты совершили 15 обстрелов

В Сумской области в течение дня зафиксировано 15 вражеских обстрелов приграничных территорий и 46 взрывов, говорится в сообщении ОВА.

Середино-Будскую общину оккупанты обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня.

В Дружбовской общине зафиксировано 11 взрывов из артиллерии и один взрыв из миномета.

Эсманскую и Зноб-Новгородскую общины россияне обстреливали из минометов.

На территорию Краснопольской общины войска РФ сбросили девять мин, а на Юнаковскую общину оккупанты с БПЛА сбросили ВОГ.

Тревога 4 ноября 2023 года: в Полтавской области погибла женщина

Вечером 4 ноября россияне атаковали Днепропетровскую и Полтавскую области крылатыми и баллистическими ракетами, проинформировали в Воздушных силах ВСУ.

Украинские военные уничтожили три крылатых ракеты "Искандер-К".

Как отметил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, по предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе.

Из-за атаки пострадали люди, среди них – двое детей. Одна женщина погибла.

Позже чиновник добавил, что дети, пострадавшие в результате вражеской атаки госпитализированы. Кроме того, у одного мужчины зафиксирован открытый перелом голени.

Повреждения получили по меньшей мере девять частных зданий. На месте работают все соответствующие службы. Рядом с поврежденными домами будут дежурить патрули полицейских во избежание мародерства.