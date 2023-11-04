В результате ракетного удара в Запорожской области 9 раненых, в Сумской области сбили дроны: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. Оккупанты ударили ракетой по Запорожской области, а ПВО уничтожило в небе над Сумской областью два ударных беспилотника.

Оккупанты ударили ракетой по Заречному

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, оккупанты ударили ракетой по Заречному. В результате вражеской атаки ранены 9 местных жителей - 4 мужчин и 5 женщин.

Всем оперативно предоставлена необходимая медицинская помощь.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 126 ударов по 26 городам и селам Запорожской области.

За сутки поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Враг ночью обстрелял Никопольщину

Как сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью под огнем вражеской артиллерии снова находился Никопольский район.

"Сначала агрессор бил по Красногригорьевской общине. Чуть позже - по Марганецкой. Более полудесятка снарядов попали по тамошним населенным пунктам", - отметил Лысак.

Он добавил, что погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Последствия вражеской атаки выясняются.

В Херсонской области пятеро раненых

Как сообщает начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 15 снарядов.

Также зафиксировано 3 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

В Харьковской области россияне повредили здание маслоэкстракционного завода

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать прифронтовые и пограничные населенные пункты области.

В результате обстрела города Волчанск Чугуевского района повреждено здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенного жилого дома.

Также по окрестностям Купянска враг нанес ракетный удар.

Кроме того, под обстрелами врага находились Плетеновка Чугуевского района, Благодатка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.

За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

ПВО уничтожило в Сумской области два "Шахеда"

Противовоздушная оборона Украины в ночь на 4 ноября уничтожила в небе над Сумской областью два ударных беспилотника типа Shahed-136/131.

"Сегодня ночью противник атаковал Сумщину двумя ударными БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области. Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины", – сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, в ночь на 3 ноября армия страны-агрессора атаковала Украину ударными БПЛА. В Харькове под ударами были гражданские объекты, а в Одесской и Львовской области есть повреждения.