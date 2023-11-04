- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В результате ракетного удара в Запорожской области 9 раненых, в Сумской области сбили дроны: ситуация в регионах
Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. Оккупанты ударили ракетой по Запорожской области, а ПВО уничтожило в небе над Сумской областью два ударных беспилотника.
Оккупанты ударили ракетой по Заречному
Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, оккупанты ударили ракетой по Заречному. В результате вражеской атаки ранены 9 местных жителей - 4 мужчин и 5 женщин.
Всем оперативно предоставлена необходимая медицинская помощь.
Всего за прошедшие сутки враг нанес 126 ударов по 26 городам и селам Запорожской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За сутки поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Враг ночью обстрелял Никопольщину
Как сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью под огнем вражеской артиллерии снова находился Никопольский район.
"Сначала агрессор бил по Красногригорьевской общине. Чуть позже - по Марганецкой. Более полудесятка снарядов попали по тамошним населенным пунктам", - отметил Лысак.
Он добавил, что погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
Последствия вражеской атаки выясняются.
В Херсонской области пятеро раненых
Как сообщает начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 15 снарядов.
Также зафиксировано 3 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины.
Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
В Харьковской области россияне повредили здание маслоэкстракционного завода
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать прифронтовые и пограничные населенные пункты области.
В результате обстрела города Волчанск Чугуевского района повреждено здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенного жилого дома.
Также по окрестностям Купянска враг нанес ракетный удар.
Кроме того, под обстрелами врага находились Плетеновка Чугуевского района, Благодатка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.
За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.
ПВО уничтожило в Сумской области два "Шахеда"
Противовоздушная оборона Украины в ночь на 4 ноября уничтожила в небе над Сумской областью два ударных беспилотника типа Shahed-136/131.
"Сегодня ночью противник атаковал Сумщину двумя ударными БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области. Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины", – сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, в ночь на 3 ноября армия страны-агрессора атаковала Украину ударными БПЛА. В Харькове под ударами были гражданские объекты, а в Одесской и Львовской области есть повреждения.