Рашисты обстреляли приграничье Сумщины: зафиксировано более 100 взрывов

Армия страны-агрессора РФ 2 мая обстреляли пограничные громады Сумской области, зафиксировано 112 взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

В частности, россияне совершили авиаудар по городу Середино-Буда, в результате чего повреждено учебное заведение, 8 частных жилых домов; 2 многоквартирных жилых дома; магазин; ЛЭП. Также по территории Середино-Будской громады били из артиллерии – 12 взрывов.

Кроме того, враг обстрелял из ствольной артиллерии Юнаковскую громаду, в результате чего были повреждены здания одного из агропредприятий. Также бил враг из минометов, а с вражеского БпЛА сбросил 2 ВОГ, из-за чего поврежден автомобиль.

В Ворожбянской громаде зафиксировано 5 взрывов из минометов, а в Великописаревской громаде из-за минометных обстрелов повреждены магазин и частный жилой дом.

Также враг бил по Глуховской громаде. Там в результате одного из обстрелов повреждено нежилое помещение одного из предприятий.

В Зноб-Новгородской громаде в результате обстрела повреждена ферма, где держали телят, и лесопилка.

На Белопольскую и Шалинскую громады враг сбросил 19 мин, по Миропольской и Новослободской громадах россияне били из минометов, а Эсманскую громаду обстреляли из ствольной артиллерии.

Напомним, обстрелы со стороны российских оккупантов привели к повреждению распределительных сетей в Сумской и Херсонской областях.