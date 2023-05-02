Российские войска открыли огонь по Херсонщине: один человек погиб

Вечером 2 мая оккупационные войска РФ атаковали поселок Казацкое Новокаховской громады Херсонской области. В результате обстрела погиб 66-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Также во второй половине дня враг открыл артиллерийский огонь по Днепровскому Белозерской громады. В результате этого удара ранения получила 78-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Только за сегодня российская армия отняла жизнь четырех жителей Херсонщины, еще семь человек – ранены. Соболезнования родным и вечная память погибших от рук этих извергов! Скорейшего выздоровления раненым!", — прокомментировали в ОВА.

В этот же день враг еще раз накрыл огнем села Кизомис и Велетенское. Из-за обстрела последнего погиб 28-летний мужчина.

Накануне, 1 мая, захватчики 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.