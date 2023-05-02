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Российские войска открыли огонь по Херсонщине: один человек погиб
Вечером 2 мая оккупационные войска РФ атаковали поселок Казацкое Новокаховской громады Херсонской области. В результате обстрела погиб 66-летний мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Также во второй половине дня враг открыл артиллерийский огонь по Днепровскому Белозерской громады. В результате этого удара ранения получила 78-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Только за сегодня российская армия отняла жизнь четырех жителей Херсонщины, еще семь человек – ранены. Соболезнования родным и вечная память погибших от рук этих извергов! Скорейшего выздоровления раненым!", — прокомментировали в ОВА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В этот же день враг еще раз накрыл огнем села Кизомис и Велетенское. Из-за обстрела последнего погиб 28-летний мужчина.
Накануне, 1 мая, захватчики 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.