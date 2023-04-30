Под Херсоном из-за российского обстрела погиб еще один человек

За сутки 29 апреля в Херсонской области российские войска совершили 27 обстрелов, выпустив 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня "Град" и беспилотников.

Как сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин, сам Херсон враг обстрелял дважды, выпустив по городу восемь снарядов.

По его словам, оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области: из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения. Относительно эвакуации населения он сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 71 человек.

В свою очередь, как сообщили накануне в областной прокуратуре, около 10:00 субботы российская армия "в очередной раз обстреляла населенный пункт Белозерской общины".

Указано, что в результате погиб мужчина, а еще одна женщина получила травмы: она госпитализирована. Повреждены частные дома. По предварительным данным, враг атаковал село из РСЗО.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

В то же время в прокуратуре привели к этой новости иллюстрации с места происшествия, которое Прокудин накануне называл обстрелом больницы и около 30 домовладений в самой Белозерке, произошедшим вечером 28 апреля и в результате которого погибла 57-летняя женщина.

Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области

Как отчитались накануне в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, приводя фото с того же места, пожарные, получив сообщение о пожаре на одной из улиц поселка после вражеского обстрела и прибыв на место, установили повреждения около 20 домов.

В одном из домовладений возник пожар летней кухни и пристройки. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины (ее называют 56-летней), а пожар был ликвидирован. В прокуратуре также публиковали новость об этом, однако лишь с фото, сделанными в темноте.