В Херсонской области запретили плавать по Днепру: для кого сделано исключение

В Херсонской области введен запрет на выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах. Как сообщает областная военная администрация, ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

Сообщается, что соответствующий совместный приказ подписали начальник ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.

"Такое решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется на все виды плавсредств – спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и тому подобное. Исключением являются суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов.

Напомним, что запрет на пользование всеми видами водного транспорта на водных объектах в пределах области Херсонская ОВА вводила с 13 по 18 ноября прошлого года – почти сразу после завершения операции по освобождению правобережной части региона от российской оккупации.

Отметим также, что ранее в апреле сообщалось, что в Бериславской общине Херсонской области российский беспилотник атаковал лодку, в которой находились 20-летние парень и девушка. Оба местных жителя получили тяжелые ранения.