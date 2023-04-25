В Херсонській області заборонили плавати по Дніпру: для кого зроблено виняток

В Херсонській області запроваджено заборону на вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних обʼєктах. Як повідомляє обласна військова адміністрація, обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.

Зазначається, що відповідний спільний наказ підписали начальник ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ "Херсон" Михайло Драпатий.

"Таке рішення прийнято з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України", - йдеться в повідомленні.

Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Винятком є судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів.

Нагадаємо, що заборону на користування всіма видами водного транспорту на водних об'єктах у межах області Херсонська ОВА вводила з 13 по 18 листопада минулого року - майже відразу після завершення операції зі звільнення правобережної частини регіону від російської окупації.

Зазначимо також, що раніше в квітні повідомлялося, що в Бериславській громаді Херсонщини російський безпілотник атакував човен, в якому перебували 20-річні хлопець та дівчина. Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення.