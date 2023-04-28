Оккупанты обстреляли поселок под Херсоном: есть погибшие и раненые

Один человек погиб в результате российского обстрела поселка Белозерка под Херсоном. Об этом сообщает в соцсетях Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений выбило окна. Также повреждены несколько частных домов, а на местах попадания снарядов возникли пожары.

"К сожалению, один человек погиб. Тело 57-летней женщины без признаков жизни обнаружили под завалами собственного дома после ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

Еще три человека, по данным властей, получили ранения. Двум людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. Другие органы, в частности, полиция, прокуратура и ГСЧС о происшествии не сообщают. Фото с места обстрела тоже не приводятся.

Отметим, что 24 марта армия РФ также совершила артобстрел жилых домов Белозерки, в результате чего погибла женщина, а еще четверо гражданских получили травмы разной степени тяжести.

За прошедшие же сутки, 27 апреля, по информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 61 раз обстреляли мирные населенные пункты региона, выпустив 356 снарядов. В частности, Херсон атакован 6 раз 39 снарядами. За день из-за российской агрессии погибли два человека, а еще трое получили ранения.