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Россияне ударили по Херсонщине, погибла женщина
Вечером 27 апреля российские войска нанесли удар по населенному пункту Одрадокаменки Тягинской общины, в результате чего пострадали пожилые супруги.
Враг обстрелял жилой дом в деревне в момент, когда во дворе находились мирные люди, сообщил глава области Александр Прокудин.
От полученных ранений на месте погибла 60-летняя женщина. Ее 73-летний мужчина получил тяжелые травмы. С ранениями лица, туловища и конечностей его госпитализировали. В настоящее время врачи борются за жизнь потерпевшего
26 апреля оккупанты 65 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Город Херсон враг обстрелял 10 раз.Подписывайтесь на наш Telegram канал