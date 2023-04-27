Войска РФ атаковали жилой квартал Херсона: погиб человек

Российские оккупанты 27 апреля обстреляли жилой квартал Херсона, в результате чего погиб 42-летний мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев.

Кроме того, оккупанты в очередной раз ударили по селу Кизомис Белозерской общины, сбросив на населенный пункт пять управляемых авиабомб. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, в течение 26 апреля войска РФ 65 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Враг применил тяжелую артиллерию, беспилотники и авиацию. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.