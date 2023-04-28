Оккупанты атаковали жилые кварталы в Херсонской области: есть жертвы

В течение суток 27 апреля российские оккупационные войска произвели 61 обстрел Херсонской области, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Захватчики выпустили по региону 356 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз.

Армия Российской Федерации прицельно наносила удары по жилым кварталам населенных пунктов области. В результате обстрелов два человека погибли, трое получили ранения.

"По эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуированы 94 человека", — уточнил Прокудин.

Напомним, что оккупанты 27 апреля обстреляли жилой квартал Херсона, в результате чего погиб 42-летний мужчина, а в населенном пункте Отрадокаменка погибла женщина.

До этого, в течение суток 26 апреля российские оккупационные войска 65 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.