Армия РФ снова обстреляла Херсонщину, среди пострадавших – представитель иностранной прессы

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать Херсонщину. Так, 26 апреля в результате обстрелов пострадали два человека.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Враг обстреливает Херсонщину. В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет", - отметил он.

Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы.

Напомним, россияне 25 апреля 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.