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Армия РФ снова обстреляла Херсонщину, среди пострадавших – представитель иностранной прессы
Российские оккупационные войска не перестают обстреливать Херсонщину. Так, 26 апреля в результате обстрелов пострадали два человека.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Враг обстреливает Херсонщину. В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет", - отметил он.
Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, россияне 25 апреля 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.