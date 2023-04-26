Россияне ночью ударили ракетами по Дружковке Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего повреждены дома.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — поврежден жилой дом и админздание", - отметил он.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА.

На Волновахском направлении враг дважды обстрелял Новоукраинку и дважды – Пречистовку Угледарской громады.

На Донецком направлении повреждено 8 домов в Новогродовке. Кроме того, ночью происходили постоянные обстрелы Марьинки. Один раз под огонь попала Кураховка. Ночью россияне активно били по Авдеевке: 4 раза ракетами и 3 раза артиллерией.

На Горловском направлении трижды россияне обстреливали Константиновку, в результате чего повреждены семь домов.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА.

На Лисичанском направлении полностью разрушен дом в Северске, еще несколько повреждены частично. В течение суток происходили обстрелы Звановки и Переездного.

"Информация о раненых и погибших в результате обстрелов за сутки не поступала", - отметил Кириленко.

Напомним, 24 апреля в результате обстрелов в Донецкой области два человека погибли и еще 13 получили ранения.