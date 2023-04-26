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Армия РФ атаковала 17 населенных пунктов Харьковской области: есть жертвы

обстрелы харьковской области
Фото: Facebook Олега Синегубова

Российские оккупационные войска 25 апреля обстреляли по меньшей мере 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

Об этом в утренней сводке, 26 апреля, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По уточненной информации, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет. Еще 10 человек получили ранения. Четверо пострадавших госпитализированы, еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте.

В целом за минувшие сутки под вражеский огонь попали Купянск, Уды, Ветеринарное, Огирево, Гатище, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и другие населенные пункты.

Также продолжаются работы по разминированию. 25 апреля пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 138 взрывоопасных предметов.

За предыдущие сутки, 24 апреля под огнем оккупантов находилось по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины. Тогда в результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная погибла женщина.

Автор:
Вита Молодан