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Армия РФ обстреляла 18 населенных пунктов Харьковщины: погиб один человек
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковщины и нанесла удары по приграничным и прифронтовым населенным пунктам области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки под огнем оккупантов находилось по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины.
В частности, Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Кондрашовка, Масютовка и другие.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Синегубов сообщил, что в результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района погибла 60-летняя женщина.
Также под минометным огнем врага находился город Волчанск Чугуевского района. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.
Кроме того, идет гуманитарное разминирование Харьковской области. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 87 взрывоопасных предметов.
Напомним, накануне враг продолжал наносить удары по районам приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.