Армия РФ обстреляла 18 населенных пунктов Харьковщины: погиб один человек

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковщины и нанесла удары по приграничным и прифронтовым населенным пунктам области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки под огнем оккупантов находилось по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины.

В частности, Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Кондрашовка, Масютовка и другие.

Синегубов сообщил, что в результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района погибла 60-летняя женщина.

Также под минометным огнем врага находился город Волчанск Чугуевского района. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Кроме того, идет гуманитарное разминирование Харьковской области. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 87 взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне враг продолжал наносить удары по районам приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.