Оккупанты не прекращают обстрелы деоккупированной части Херсонщины: за сутки выпустили 386 снарядов

Российские оккупационные войска в течение суток 24 апреля 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 6 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной громады Бериславского района, здание общественной организации центра Херсона" - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 52 человека.

Напомним, накануне армия страны-агрессора выпустила 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по Херсонской области.

Заметим, 23 апреля враг обстрелял Херсон из минометов. Жертвой в результате действий россиян стал 80-летний дедушка.