Оккупанты били по зданию церкви и магазинам на Херсонщине: выпустили 389 снарядов

Российские оккупационные войска в течение суток 25 апреля 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 75 обстрелов, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 11 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуировано 118 человек.

Напомним, накануне армия страны-агрессора выпустила 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по Херсонской области.