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Рашисты обстреляли село в Харьковской области: есть погибший и раненые

Рашисты обстреляли село в Харьковской области: есть погибший и раненые
Рашисты обстреляли село в Харьковской области.

Российские войска 27 апреля обстреляли село Токаревка в Харьковской области, где в это время работали работники "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Пострадали работники "Харьковоблэнерго", работавшие над восстановлением линий электропередач", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела один человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, 26 апреля враг массированно обстреливал гражданскую инфраструктуру населённых пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Автор:
Нина Комащенко