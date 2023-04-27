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Рашисты обстреляли село в Харьковской области: есть погибший и раненые
Российские войска 27 апреля обстреляли село Токаревка в Харьковской области, где в это время работали работники "Харьковоблэнерго".
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Пострадали работники "Харьковоблэнерго", работавшие над восстановлением линий электропередач", - отметил он.
По его словам, в результате обстрела один человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 26 апреля враг массированно обстреливал гражданскую инфраструктуру населённых пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.