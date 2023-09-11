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РФ атаковала Днепропетровщину дронами и ракетами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
11 сентября армия страны-агрессора РФ направила в Днепропетровскую область дроны и управляемые авиационные ракеты. Из-за атаки по Криворожскому району произошел пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночью и утром враг атаковал Днепропетровщину ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией", - заметил Лысак.
По его словам, Силами противовоздушной обороны ПВК "Восток" сбиты над областью 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили", - подчеркнул Лысак.
Он добавил, что в Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.
Кроме того, от артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской общине. Повреждено частное предприятие, 2 дома и газопровод.
Как сообщил глава области, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, утром 8 августа армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Разрушено одно из админзданий полиции. Погиб один человек, еще 73 пострадали.