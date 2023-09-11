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РФ атаковала Днепропетровщину дронами и ракетами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

война
фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

11 сентября армия страны-агрессора РФ направила в Днепропетровскую область дроны и управляемые авиационные ракеты. Из-за атаки по Криворожскому району произошел пожар.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью и утром враг атаковал Днепропетровщину ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией", - заметил Лысак.

По его словам, Силами противовоздушной обороны ПВК "Восток" сбиты над областью 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".

"В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили", - подчеркнул Лысак.

Он добавил, что в Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.

Кроме того, от артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской общине. Повреждено частное предприятие,  2 дома и газопровод.

Фото 2 — РФ атаковала Днепропетровщину дронами и ракетами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 3 — РФ атаковала Днепропетровщину дронами и ракетами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 4 — РФ атаковала Днепропетровщину дронами и ракетами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 5 — РФ атаковала Днепропетровщину дронами и ракетами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Как сообщил глава области, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, утром 8 августа армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Разрушено одно из админзданий полиции. Погиб один человек, еще 73 пострадали.

Автор:
Светлана Манько