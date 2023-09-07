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Российские войска снова обстреляли Никополь: есть пострадавшие (ФОТО)
Два человека пострадали 7 сентября в результате очередного обстрела российскими оккупационными войсками Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщают начальник областной военной администрации Сергей Лысак и областная прокуратура.
В результате вражеской атаки из ствольной артиллерии осколочные ранения получили двое местных жителей – 57-летний мужчина и 52-летняя женщина. Пострадавшим оказали помощь, они будут лечиться амбулаторно.
По словам Лысака, загорелся частный дом, однако огонь спасатели уже потушили. В общей сложности повреждено восемь жилищ местных жителей, а также пять хозяйственных построек, машина и две линии электропередачи.
Кроме районного центра, сообщается об атаке и по Марганецкой общине, но без подробностей. Кроме того, уже к вечеру российская армия обстреляла Покровскую общину Синельниковского района. Там возник пожар. Последствия атаки уточняются.Подписывайтесь на наш Telegram канал