Российская армия из "Градов" обстреляла села возле Чернигова

Российские военные, продолжая нарушать все существующие правила войны, около 16:00 28 декабря обстреляли из "Градов" села в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадали Киенка и Павловка. Местные жители в соцсетях сообщают о значительных разрушениях десятков домов.

В настоящее время число жертв среди мирного населения неизвестно. Под завалами могут быть люди. Спасатели оперативно разбирают завалы попавших под обстрел домов, где жили абсолютно мирные люди.

"Они выжигают наши города и села. Мы уверены, что победим!" —добавили в ГСЧС, комментируя действия армии РФ.

Также 28 февраля российские военные массировано обстреляли Харьков из "Градов", есть погибшие и раненые. По данным СМИ, обстрел велся по кварталу улиц Гвардейцев-Широкинцев, Дружбы Народов и проспекту Тракторостроителей.