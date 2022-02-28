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Российская армия из "Градов" обстреляла села возле Чернигова

Российская армия из "Градов" обстреляла села возле Чернигова
Российские оккупанты обстреливают мирных граждан Украины. Фото: Facebook ГСЧС

Российские военные, продолжая нарушать все существующие правила войны, около 16:00 28 декабря обстреляли из "Градов" села в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадали Киенка и Павловка. Местные жители в соцсетях сообщают о значительных разрушениях десятков домов.

Фото 2 — Российская армия из "Градов" обстреляла села возле Чернигова
Фото 3 — Российская армия из "Градов" обстреляла села возле Чернигова
Фото 4 — Российская армия из "Градов" обстреляла села возле Чернигова

В настоящее время число жертв среди мирного населения неизвестно. Под завалами могут быть люди. Спасатели оперативно разбирают завалы попавших под обстрел домов, где жили абсолютно мирные люди.

"Они выжигают наши города и села. Мы уверены, что победим!" —добавили в ГСЧС, комментируя действия армии РФ.

Также 28 февраля российские военные массировано обстреляли Харьков из "Градов", есть погибшие и раненые. По данным СМИ, обстрел велся по кварталу улиц Гвардейцев-Широкинцев, Дружбы Народов и проспекту Тракторостроителей.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Вита Молодан