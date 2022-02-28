Російська армія з "Градів" обстріляла села біля Чернігова

Російські військові, продовжуючи порушувати всі правила війни, близько 16:00 28 грудня обстріляли з "Градів" села на Чернігівщині. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждали Кієнка та Павлівка. Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про значні руйнування десятків будинків.

Нині кількість жертв серед мирного населення невідома. Під завалами можуть бути люди. Рятувальники оперативно розбирають завали будинків, що потрапили під обстріл, де жили абсолютно мирні люди.

"Вони випалюють наші міста та села. Але ми впевнені, що переможемо!" — додали в ДСНС, коментуючи дії армії РФ.

Також 28 лютого російські військові масовано обстріляли Харків із "Градів", є загиблі та поранені. За даними ЗМІ, обстріл вівся по кварталу вулиць Гвардійців-Широкинців, Дружби Народів та проспекту Тракторобудівників.