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Російська армія з "Градів" обстріляла села біля Чернігова
Російські військові, продовжуючи порушувати всі правила війни, близько 16:00 28 грудня обстріляли з "Градів" села на Чернігівщині. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Найбільше постраждали Кієнка та Павлівка. Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про значні руйнування десятків будинків.
Нині кількість жертв серед мирного населення невідома. Під завалами можуть бути люди. Рятувальники оперативно розбирають завали будинків, що потрапили під обстріл, де жили абсолютно мирні люди.
"Вони випалюють наші міста та села. Але ми впевнені, що переможемо!" — додали в ДСНС, коментуючи дії армії РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також 28 лютого російські військові масовано обстріляли Харків із "Градів", є загиблі та поранені. За даними ЗМІ, обстріл вівся по кварталу вулиць Гвардійців-Широкинців, Дружби Народів та проспекту Тракторобудівників.
24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.