Российские гражданские летчики принимают участие в войне против Украины - разведка

К российской военной агрессии против Украины привлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре министерства обороны страны-оккупанта.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства обороны Украины.

Отмечается, что экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозки личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины.

"В социальных сетях и частных разговорах, летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения России", - говорится в сообщении.

Напомним, Чехия с сентября поможет Словакии патрулировать ее воздушное пространство, чтобы словацкая сторона могла без риска для своей безопасности передать Украине истребители МИГ-29. При этом не сообщается, когда Украина получит самолеты.