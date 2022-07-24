- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Российские гражданские летчики принимают участие в войне против Украины - разведка
К российской военной агрессии против Украины привлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре министерства обороны страны-оккупанта.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства обороны Украины.
Отмечается, что экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозки личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины.
"В социальных сетях и частных разговорах, летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения России", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Чехия с сентября поможет Словакии патрулировать ее воздушное пространство, чтобы словацкая сторона могла без риска для своей безопасности передать Украине истребители МИГ-29. При этом не сообщается, когда Украина получит самолеты.