Россия нанесла ракетный удар по Первомайскому на Харьковщине: есть погибшие, в городе частично пропала вода

Российская армия днем 26 сентября нанесла ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, есть также и повреждение критической инфраструктуры. Полностью разрушены два частных дома. От ракетного удара в городе погибла 15-летняя девушка.

"Российские оккупанты подло днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги. Каждое военное преступление будет наказано!" – написал он.

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В свою очередь, мэр города Николай Бакшеев в своем Telegram-канале заявил о погибших среди гражданского населения во множественном числе, "среди которых" есть и 15-летняя девушка, и выразил "искренние соболезнования семьям погибших".

Он также добавил, что именно с разрушением гражданской инфраструктуры связано отсутствие водоснабжения в частном секторе. По словам Бакшеева, аварийные бригады работают "и по остальным коммуникациям".

"В связи с аварийной ситуацией временно отключено водоснабжение некоторых улиц старой части города. Восстановление водоснабжения будет осуществлено 27-28 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним также, что в военной разведке предупредили, что Россия готовит и кибератаки на объекты критической инфраструктуры в Украине.