Оккупанты накрыли ракетами Никополь

Российские оккупационные войска всю ночь на 26 сентября атаковали ракетами Никопольский район Днепропетровской области. В результате есть многочисленные разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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9 раз россияне ударили по Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской громадах.

В Никополе зафиксировали три попадания. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточенные дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской громадах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.