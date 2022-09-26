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Оккупанты накрыли ракетами Никополь

Оккупанты накрыли ракетами Никополь

Российские оккупационные войска всю ночь на 26 сентября атаковали ракетами Никопольский район Днепропетровской области. В результате есть многочисленные разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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9 раз россияне ударили по Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской громадах.

Фото 2 — Оккупанты накрыли ракетами Никополь
Фото 3 — Оккупанты накрыли ракетами Никополь
Фото 4 — Оккупанты накрыли ракетами Никополь

В Никополе зафиксировали три попадания. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточенные дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской громадах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.

Автор:
Вита Молодан