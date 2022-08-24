Россия за ночь обстреляла четыре громады в Николаевской области

Российские захватчики в ночь на 24 августа открывали огонь по населенным пунктам Широковской, Баштанской, Березнеговатской, Новобугской громад Николаевской области. В результате есть разрушение, информация о пострадавших уточняется.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Широковской громаде россияне попали в один жилой дом, сельхозпостройки в домохозяйстве и по открытым территориям. С 17:00 и ночью были артобстрелы за пределами населенных пунктов на территории громады.

Около 01:00 оккупанты обстреляли Явкинский старостинский округ Баштанской громады. Зафиксированы частичные разрушения зданий, точное количество уточняется.

В Березнеговатской громаде под обстрелы попала деревня Высунск. Около 01:00 россияне обстреляли пгт Березнеговатое. В результате обстрела разрушены два двухэтажных жилых дома, там также возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Утром, 24 августа, ориентировочно в 04:30 россияне обстреляли Новый Буг Новобугской громады. В результате возник пожар кровли двухэтажного жилого дома и еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, ранения получили 9 человек, из них 2 детей. Подробная информация уточняется.

24 августа оккупанты также накрыли огнем три района Днепропетровской области. В частности, в Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области.