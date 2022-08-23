Россияне обстреляли три громады Сумской области

В течение 23 августа оккупанты обстреляли территории Эсманской, Миропольской, Краснопольской и Великописаревской громад Сумской области, всего зафиксировали более 80 прилетов попаданий. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Эсманская громада попала под артиллерийский огонь в 08:50, в 12:50 враг атаковал из минометов. В результате в громаде частично повреждена местная линия электросетей.

Миропольскую громаду из минометов обстреляли в 16:45. С 17:15 до 19 часов россияне вели минометный огонь по Краснопольской громаде.

С 19:25 продолжался артобстрел Великописаревской громады. Всего зафиксировали более 30 попаданий.

23 августа кафиры также обстреляли Харьков. Продолжают россияне также обстреливать населённые пункты Харьковской области. По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки ранения получили 2 мирных жителя. В Чугуевском районе ранена женщина 71 года, в Изюмском – мужчина 58 лет.

В этот же день кафиры накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.