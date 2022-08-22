Россияне атаковали приграничные громады Сумской области

Вечером 22 августа оккупанты открыли огонь по приграничным громадам Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

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Около 18:00 по Середино-Будской громаде стреляли из миномета – зафиксировано 2 попадания и 3 выстрела осветительными снарядами. В результате возник пожар возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц.

Последствия пожара устанавливаются. Всего около 80 пулеметных снарядов российские захватчики выпустили по территории Сумской области за последние сутки.

Кроме того, ночью 22 августа российские оккупанты снова ударили по Николаеву. Известно о попадании на территорию предприятия. В этот же день захватчики нанесли очередной ракетный удар по Киевскому району Харькова со стороны Белгород.

Напомним также, 19 августа российская армия нанесла новый ракетный удар - по заведению высшего образования в Киевском районе города, что привело к его частичному разрушению.

Общее число погибших в результате российских ракетных ударов по двум громадам в Салтовском и Слободском районах Харькова вечером 17 и утром 18 августа увеличилась к 24.