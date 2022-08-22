Армия РФ снова ударила по Николаеву

Ночью 22 августа российские оккупанты снова ударили по Николаеву. Пока известно о попадании по территорию предприятия.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 22 августа, ориентировочно в 03:00 Николаев снова подвергся обстрелам. В результате чего произошло возгорание кафе, также сейчас известно о попадании по территории предприятия", - отметил Ким.

По его словам, предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется.

Также враг продолжает обстреливать Николаевскую область.

Так, днем, 21 августа, в 13:00 произошел вражеский обстрел окрестности села Константиновка Первомайской общины.

Враг также обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор. В результате чего загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил ранение.

Вчера, 21 августа, в течение дня были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории Широковской общины. Ориентировочно в 09:00, 13:00 и 21:00 были обстрелы с. Широкое. Попадания были уже разрушены ЦНАП и жилые дома. Пострадавших нет.

Вчера, 21 августа, в течение суток были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Отметим, в ночь на 21 августа российские военные обстреляли Николаевскую область.

А 20 августаоккупанты обстреляли Вознесенск Николаевской области, попав в жилые дома.

По состоянию на 20 августа, по оценкам властей Николаева, российские оккупанты нанесли разрушения областному центру на сумму свыше 813 миллионов гривен.