Захватчики снова обстреляли Киевский район Харькова

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киевскому району Харькова со стороны Белгорода, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, был небольшой пожар, информации о пострадавших нет.

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"Снова ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", – рассказал он.

Напомним также, 19 августа российская армия нанесла новый ракетный удар - по заведению высшего образования в Киевском районе города, что привело к его частичному разрушению.

Общее количество погибших в результате российских ракетных ударов по двум общежитиям в Салтовском и Слободском районах Харькова вечером 17 и утром 18 августа увеличилось до 24.

Отметим также, что Харьковская областная военная администрация решила с 22 августа продлить время комендантского часа с 19:00 до 7:00 следующего дня. Кроме того, в течение Дня независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В администрации просят "с пониманием отнестись к таким мерам" и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях.