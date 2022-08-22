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Россияне обстреляли Днепропетровщину ракетами, "Градами" и "Ураганами"
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. 22 августа оккупанты накрыли огнем сразу три района - Криворожский, Синельниковский и Никопольский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Так, Никополь обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда.
Предварительно ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В городе 2 дома разрушены, почти 50 - повреждены. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Пламя ужепотушили", - сообщил глава ОВА.
Кроме того, выведена из строя линия электропередач. До 2000 человек без света. Электрики уже работают.
Также в Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую общину. Обошлось без разрушений и пострадавших.
"По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Информация по погибшим и раненым выясняется", - отметил глава ОВА.
Отметим, один человек погиб и шесть были ранены 21 августа в результате российских обстрелов Зеленодольска Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня "Ураган".