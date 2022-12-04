Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Ночью 4 декабря оккупанты 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

"Поразили четыре общины - Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую. Обошлось без погибших и раненых", - отметил он.

По его словам, в Красногригорьевской громаде повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач. В других громадах обследуют территории и выясняют детали атак.

Напомним, ночью 3 декабря оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине, в результате чего повреждены дома, электросети и газопроводы.