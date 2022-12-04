Оккупанты обстреляли Запорожскую область: повреждены линии электросетей

Российские оккупационные войска ночью 4 декабря ударили ракетами по Запорожской области, в результате чего повреждены дома и линии электросетей.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух .

"Враг продолжает ракетные атаки на наши мирные земли. Этой ночью зафиксировано несколько прилетов в одно из сел Запорожского района. В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей", - говорится в сообщении.

Кроме того, обстрелы вызвали пожар, его ликвидировали спасатели.

По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, оккупанты ночью 3 декабря ударили ракетами по Запорожской области, в результате чего повреждены дома.