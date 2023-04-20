Россияне обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области: один человек погиб и двое ранены (ФОТО)

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, 19 апреля враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего повреждены дома и есть жертва.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении зафиксировано более 30 обстрелов Угледара, также под огонь из "Градов" попала Новоукраинка.

На Донецком направлении под обстрелами находились Курахово и Горняк, Новоалександровка, Марьинка, Авдеевка и окрестности Очеретинской территориальной громады.

В результате артобстрелов и ракетных ударов в Константиновке один человек погиб. Также в городе повреждены 2 двухэтажки, 8 частных домов, 8 автомобилей.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА.

Кроме того, два дома повреждены в Торецкой громаде, под обстрелы попали также окрестности Часовоярской и Соледарской громад.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА.

На Лисичанском направлении зафиксированы единичные обстрелы Северска и громады.

"Всего за сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранили еще двоих", - отметил Кириленко.

Напомним, 18 апреля россияне обстреляли Славянск - применили ракеты С-300 и дроны-камикадзе. Пострадали 7 многоэтажек, 5 частных домов, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили.