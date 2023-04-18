Россияне ударили по Славянску в Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор Донецкой области. Так, в ночь на 18 апреля оккупанты обстреляли Славянск.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ночью россияне обстреляли Славянск - применили ракеты С-300 и дроны-камикадзе. Пострадали 7 многоэтажек, 5 частных домов, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили", - отметил он.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА.

Кроме того, в результате обстрелов рашистов на Волновахском направлении повреждено агропредприятие в Новоукраинке, под обстрелами также были Пречистовка и Богоявленка.

На Донецком направлении россияне активно стреляли по Авдеевке: использовали артиллерию, ракеты и "Грады". В зоне поражения дома на 6 улицах.

На Горловском направлении повреждены 2 дома в Торецкой громаде, под огнем также были Орехово-Василовка, Миньковка, Никифоровка и Васюковка Соледарской громады.

На Лисичанском направлении один человек ранен в Северске, повреждены дома на 4 улицах. Кроме того, 11 прилетов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады.

Напомним, 16 апреля враг обстрелял ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего были повреждены дома и здания предприятия.