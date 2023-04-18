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Россияне обстреляли населенные пункты Харьковщины: есть разрушение гражданской инфраструктуры
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В Волчанске, который враг массированно обстреливал в течение вчерашнего дня, разрушены 8 частных жилых домов, произошли пожары", - отметил глава области.
Он добавил, что по меньшей мере 4 жилых дома повреждены в результате обстрелов пгт Казачья Лопань Харьковского района.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, из-за обстрелов из РСЗО села Петропавловка Чугуевского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственное сооружение.
От обстрела из РСЗО села Зеленый Гай Изюмского района поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом.
Как сообщил Синегубов, жертв среди гражданского населения нет.
Также в Харьковской области идет гуманитарное разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 19,3 га территории и обезвредили 154 взрывоопасных предмета.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг пытался вести наступление в районе Синьковки Купянского района, но получил отпор и отступил с потерями", - подчеркнул Синегубов.
Напомним, накануне в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов.