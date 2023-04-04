Россияне обстреляли три громады Сумщины: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска 4 апреля обстреляли три громады в Сумской области, в результате чего один человек получил ранение.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

"Краснопольская громада: в результате сброса 2 боеприпасов (типа ВОГ) с помощью БПЛА по одному из сел Краснопольской громады ранение получил один гражданский и повреждено торговое заведение", - говорится в сообщении.

Также россияне практически в течение всего дня обстреливали Белопольскую громаду: били из минометов – 49 прилетов, АГС – 58 выстрелов.

Кроме того, враг совершил минометный обстрел с территории РФ по Середино-Будской громаде. Там зафиксировано 15 прилетов. В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 апреля обстреляли две громады Сумщины, в результате чего есть раненые и разрушения.