"Еще есть немножко времени": Верещук призвала выезжать с оккупированных территорий "или готовиться"

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что осталось мало времени для относительно безопасного выезда с оккупированных Россией территорий как для оккупационных "чиновников", так и мирных жителей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"На временно оккупированных территориях тревожно. Это и неудивительно. Оккупационные чиновники имеют еще немножко времени, чтобы убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи", - заявила чиновница.

По словам Верещук, было бы хорошо, если бы оккупанты забрали с собой и украинских граждан-коллаборантов, "но это уже как получится". В свою очередь, украинцам на оккупированных территориях она посоветовала или временно выехать в третьи страны, "или готовиться". По ее словам, они "знают, что делать", но должны беречь себя и детей.

Напомним также, что накануне президент Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего, заявив, что проходит "полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель".

В свою очередь, представитель США при НАТО Джулианн Смит 3 апреля заявила об ожидании того, что "украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в течение ближайших недель". Она также подчеркнула, что именно украинская сторона будет определять время, а также тактику действий своего контрнаступления.

Отметим также, что 4 апреля Кабинет министров актуализировал план реинтеграции Крыма. Как отметили в МинВОТ, это сделано с учетом, "в частности, того факта, что освобождение полуострова может произойти уже в ближайшее время".

Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов изложил 12 шагов, которые украинские власти, по его мнению, должны предпринять после деоккупации Крыма, в частности изгнать всех граждан РФ, незаконно переехавших жить в Крым после февраля 2014 года, и демонтировать моста через Керченский пролив.