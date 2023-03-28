В Украине разрабатывают законопроект о правовом режиме деоккупированных территорий

В Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий разрабатывают законопроект о правовом режиме деоккупированных территорий, учитывающий тот факт, что освобождение украинских населенных пунктов будет происходить военным путем.

Об этом сообщила министр Ирина Верещук.

Она отметила, что закон будет устанавливать особенности так называемого переходного периода на деоккупированных территориях. То есть, речь идет о периоде с момента освобождения территории от врага и до даты полной реинтеграции деоккупированной территории.

Предыдущий законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" основывался на политическом, то есть немилитарном возвращении временного оккупированных территорий.

Новая законодательная инициатива "О правовом режиме деоккупированных территорий Украины" учитывает тот факт, что освобождение украинских территорий будет происходить милитарным путем.

"Основные задачи законопроекта – это не только восстановление государственной власти и обеспечение справедливости. Это и вопрос имущества, документов и судебных решений. Это и восстановление украинского информационного пространства и гуманитарной составляющей", – анонсировала Верещук.

Ранее Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы страной-агрессором РФ. Это будет способствовать защите интересов внутри перемещенных лиц, ведь на основе перечня территорий этим лицам осуществляются выплаты.