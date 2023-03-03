В Украине планируют ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует проект постановления по защите детей, находящихся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и Коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют.

Такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия.

При этом отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается.

Ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявляла, что, учитывая интенсивность боевых действий в Бахмуте Донецкой области, детей из города нужно эвакуировать, даже если родители или опекуны не дают согласия на это. Однако с ней пока не согласны коллеги из правительства и международных организаций.

Верещук подчеркивала, что город постоянно находится под вражеским огнем, жертвами российской агрессии становятся и дети тоже. Поэтому в такой ситуации детей необходимо вывезти в более безопасные регионы, уверена министр.

В Бахмуте до сих пор остаются около 5 тысяч человек, среди них – 37 детей. Эти мирные жители отказываются от эвакуации, некоторые прячутся, когда им в очередной раз предлагают уехать в более безопасные города.