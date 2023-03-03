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В Україні планують запровадити примусову евакуацію дітей із зон бойових дій
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціює проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що постановою передбачено дозволити ОВА за погодженням з органами військового командування та Коордштабом з питань проведення обов’язкової евакуації приймати рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють.
Такі рішення можуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається.
Раніше очільниця Мінреінтегації Ірина Верещук заявляла, що, враховуючи інтенсивність бойових дій в Бахмуті Донецької області, дітей з міста потрібно евакуювати, навіть якщо батьки чи опікуни не дають згоду на це. Однак з нею поки що не погоджуються колеги з уряду та міжнародних організацій.
Верещук підкреслювала, що місто постійно перебуває під ворожим вогнем, жертвами російської агресії стають і діти також. Тому в такій ситуації, дітей необхідно вивезти в більш безпечні регіони, впевнена міністр.
Наразі у Бахмуті досі лишаються близько 5 тисяч осіб, серед них – 37 дітей. Ці мирні жителі відмовляються від евакуації, деякі ховаються, коли їм черговий раз пропонують виїхати в більш безпечні міста.