В Україні розробляють законопроєкт про правовий режим деокупованих територій

В Міністерстві з реінтеграції окупованих територій розробляють законопроєкт про правовий режим деокупованих територій, який враховує той факт, що звільнення українських населених пунктів буде відбуватися військовим шляхом.

Про це повідомила міністр Ірина Верещук.

Вона зазначила, що закон встановлюватиме особливості так званого перехідного періоду на деокупованих територіях. Тобто йдеться про період з моменту звільнення території від ворога і до дати повної реінтеграції деокупованої території.

Попередній законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" ґрунтувався на політичному, тобто немілітарному поверненні тимчасового окупованих територій.

Нова законодавча ініціатива "Про правовий режим деокупованих територій України" враховує той факт, що звільнення українських територій буде відбуватися мілітарним шляхом.

"Основні завдання законопроєкту – це не лише відновлення державної влади та забезпечення справедливості. Це і питання майна, документів і судових рішень. Це і відновлення українського інформаційного простору та гуманітарної складової", – анонсувала Верещук.

Раніше Уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані країною-агресором РФ. Це сприятиме захисту інтересів внутрішньо переміщених осіб, адже на основі переліку територій цим особам здійснюються виплати.