"Ще є трішки часу": Верещук закликала виїжджати з окупованих територій "або готуватися"

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що залишилось мало часу для відносно безпечного виїзду з окупованих Росією територій як для окупаційних "чиновників", так і мирних мешканців. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"На тимчасово окупованих територіях тривожно. Це і не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі", - заявила чиновниця.

За словами Верещук, було б добре, якби окупанти забрали із собою і українських громадян-колаборантів, "але це вже як вийде". В свою чергу, українцям на окупованих територіях вона порадила або тимчасово виїхати до третіх країн, "або готуватися". За її словами, вони "знають, що робити", але мають берегти себе і дітей.

Нагадаємо також, що напередодні президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, заявивши, що відбувається "повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель".

В свою чергу, представниця США при НАТО Джуліанн Смітт 3 квітня заявила про очікування того, що "українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж ближчих тижнів". Вона також підкреслила, що саме українська сторона визначатиме час, а також тактику дій щодо свого контрнаступу.

Зазначимо також, що 4 квітня Кабінет міністрів актуалізував план реінтеграції Криму. Як зазначили у МінТОТ, це зроблено з урахуванням, "зокрема, того факту, що звільнення півострова може відбутися вже найближчим часом".

Перед цим секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов виклав 12 кроків, які українська влада, на його думку, має вчинити після деокупації Криму, зокрема вигнання всіх громадяни РФ, які незаконно переїхали жити в Крим після лютого 2014 року, та демонтаж мосту через Керченську протоку.