Сутки в Донецкой области. Из-за российской агрессии погиб человек, еще 4 получили ранения

В Донецкой области российские оккупанты в течение суток 9 октября убили одного жителя региона. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил и.о. руководителя Донецкой ОВА Игорь Мороз.

Также он проинформировал об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро 29 сентября.

Отмечается, что на Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении в Марьинской общине один человек погиб в Константиновке, двое ранены в Елизаветовке. Очеретино оккупанты обстреляли "Ураганами", разрушив дом. Авдеевка подверглась артобстрелу и авиаударам – там ранены два человека.

На Горловском направлении в Торецкой общине повреждено пять домов: три – в Дылеевке, по одному – в Торецке и Дачном. Также в Торецке поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены два дома.

На Лисичанском направлении повреждены два дома в Северске, также под обстрелы попали Торское и Заречное Лиманской общины.

Как сообщала пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, 9 октября в Константиновке в результате российского обстрела погиб 52-летний местный житель. В Авдеевке осколочные ранения получили два человека в возрасте 46 и 55 лет, а в Елизаветовке были ранены 19-летняя девушка и мужчина в возрасте 33 лет.

Правоохранители осуществляют досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Донецкой области: 10 октября 2023 года

Сегодня утром, 10 октября, российские войска нанесли массированные удары по Авдеевке, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш "Суспільному Донбас".

Он отметил, что с 06:00 враг совершает обстрелы из танков, ствольной артиллерии и "Градов". На севере от города продолжаются тяжелые бои.

В свою очередь руководитель Очеретинской поселковой военной администрации Николай Коваленко рассказал, что утром захватчики обстреляли Очеретино из реактивных систем залпового огня "Ураган" и артиллерии. Снаряды попали в здание железнодорожного вокзала, там возник пожар. Обошлось без погибших и раненых.