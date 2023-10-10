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Происшествия
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Россияне ночью запустили по югу Украины 36 "шахедов"

Беспилотник, дрон, Shahed
Беспилотник. Фото: Depositphotos

Российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали юг Украины 36-ю ударными беспилотниками типа Shahed. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что пуски совершались с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Украинские военные уничтожили 27 дронов Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

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Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", несколько групп ударных беспилотников заходили на удар в течение трех часов.

23 беспилотника типа Shahed-131/136 были уничтожены в Одесской области, три – в Херсонской области, один – в Николаевской области.

Однако враг попал по логистической инфраструктуре. Обошлось без пострадавших.

О попадании по логистической инфраструктуре сообщил и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко