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Россияне ночью запустили по югу Украины 36 "шахедов"
Российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали юг Украины 36-ю ударными беспилотниками типа Shahed. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что пуски совершались с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Украинские военные уничтожили 27 дронов Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
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Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", несколько групп ударных беспилотников заходили на удар в течение трех часов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
23 беспилотника типа Shahed-131/136 были уничтожены в Одесской области, три – в Херсонской области, один – в Николаевской области.
Однако враг попал по логистической инфраструктуре. Обошлось без пострадавших.
О попадании по логистической инфраструктуре сообщил и глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Источник фото: ua.depositphotos.com