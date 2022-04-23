Украинские военные ликвидировали еще двух российских генералов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали двух генералов в Херсонской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По данным Генштаба, ВСУ 22 апреля уничтожили передовой пункт управления 49 общевойсковой армии оккупантов. Его разместили недалеко от линии боевого столкновения в Херсонской области

Перед этим Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по потерям российских войск за время вторжения в Украину:

– личный состав – около 21,6 тысяч человек;

– танки ‒ 854;

– боевые бронированные машины ‒ 2 205 тысяч единиц;

– артиллерийские системы – 403 единиц;

– РСЗО – 143 единиц;

– средства ПВО – 69 единиц;

– самолеты – 177 единиц;

– вертолеты – 154 единиц;

– автомобильная техника – 1 543 единиц;

– корабли/катера – 8 единиц;

– цистерны с ГСМ – 76;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 182;

– специальная техника – 27;

– пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Ранее сообщалось, что в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”.

Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.