- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Украинские военные ликвидировали еще двух российских генералов
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали двух генералов в Херсонской области.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
По данным Генштаба, ВСУ 22 апреля уничтожили передовой пункт управления 49 общевойсковой армии оккупантов. Его разместили недалеко от линии боевого столкновения в Херсонской области
Перед этим Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по потерям российских войск за время вторжения в Украину:Подписывайтесь на наш Telegram канал
– личный состав – около 21,6 тысяч человек;
– танки ‒ 854;
– боевые бронированные машины ‒ 2 205 тысяч единиц;
– артиллерийские системы – 403 единиц;
– РСЗО – 143 единиц;
– средства ПВО – 69 единиц;
– самолеты – 177 единиц;
– вертолеты – 154 единиц;
– автомобильная техника – 1 543 единиц;
– корабли/катера – 8 единиц;
– цистерны с ГСМ – 76;
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 182;
– специальная техника – 27;
– пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Ранее сообщалось, что в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”.
Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.