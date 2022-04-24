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Українські військові ліквідували ще двох російських генералів
Військовослужбовці Збройних Сил України (ЗСУ) ліквідували двох генералів у Херсонській області.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
За даними Генштабу, ЗСУ 22 квітня знищили передовий пункт управління 49 загальновійськової армії окупантів. Його розмістили неподалік лінії бойового зіткнення в Херсонській області
Перед цим Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо втрат російських військ за час вторгнення в Україну:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- особовий склад - близько 21,6 тисяч осіб ;
- Танки 854 ;
– бойові броньовані машини ‒ 2 _ 205 тисяч одиниць;
– артилерійські системи – 403 одиниць ;
- РСЗВ - 143 одиниць ;
– засоби ППО – 69 одиниць ;
– літаки – 177 одиниць ;
– вертольоти – 154 одиниць ;
- Автомобільна техніка _ - 1 543 одиниць ;
– кораблі/катери – 8 одиниць ;
- Цистерни з ПММ - 76 ;
- Б ПЛА оперативно-тактичного рівня - 182 ;
- Спеціальна техніка - 27 ;
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Раніше повідомлялося, що в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті".
Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.
Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.