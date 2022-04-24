Українські військові ліквідували ще двох російських генералів

Військовослужбовці Збройних Сил України (ЗСУ) ліквідували двох генералів у Херсонській області.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За даними Генштабу, ЗСУ 22 квітня знищили передовий пункт управління 49 загальновійськової армії окупантів. Його розмістили неподалік лінії бойового зіткнення в Херсонській області

Перед цим Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо втрат російських військ за час вторгнення в Україну:

- особовий склад - близько 21,6 тисяч осіб ;

- Танки 854 ;

– бойові броньовані машини ‒ 2 _ 205 тисяч одиниць;

– артилерійські системи – 403 одиниць ;

- РСЗВ - 143 одиниць ;

– засоби ППО – 69 одиниць ;

– літаки – 177 одиниць ;

– вертольоти – 154 одиниць ;

- Автомобільна техніка _ - 1 543 одиниць ;

– кораблі/катери – 8 одиниць ;

- Цистерни з ПММ - 76 ;

- Б ПЛА оперативно-тактичного рівня - 182 ;

- Спеціальна техніка - 27 ;

- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті".

Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.